Sie litt unter schlimmer Übelkeit Probleme in der Schwangerschaft: Das half Herzogin Kate

Kate postet neues Foto von Charlotte

Herzogin Kate sprach in dem Interview auch über ihren mit Wissenschaftlern entwickelten Fragebogen "5 Big Questions" ("Fünf große Fragen"), der Teil einer landesweiten Umfrage ist. In dem Fragebogen für Eltern mit Kindern unter fünf Jahren geht es um die kindliche Frühentwicklung. Über die Erziehung ihrer drei Kinder George (6), Charlotte (4) und Louis (1) erzählte die 38-Jährige unter anderem: "Ich habe dieses eine Foto von Charlotte, wie sie an einer Glockenblume riecht, und für mich als Mutter bedeuten solche Momente so viel."