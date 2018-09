Sie liebt es natürlich Lena Gercke: Ihre Beauty-Routine ist "ganz unspektakulär"

Lena Gercke (30) hat das geschafft, wovon so viele Mädchen träumen. Sie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Models und ist mit ihren unglaublichen 1,9 Millionen Instagram-Fans täglich im Austausch. Die Gewinnerin der ersten Staffel von "Germany's next Topmodel" (2006) ist inzwischen Moderatorin einiger TV-Formate und seit Kurzem auch unter die Designer gegangen. Ein eigenes Label, diverse Fashion-Kooperationen und zuletzt eine limitierte Duschgel Design Edition hat sie bereits herausgebracht. Am Rand einer Presseveranstaltung von Colgate-Palmolive spricht sie über ihre Beauty-Geheimnisse - und welchen Sünden sie nicht widerstehen kann.