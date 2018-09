Sie leuchtet in Pink Bei Rihanna wird jeder Auftritt zum Mode-Fest

Gerade hat Rihanna (30, "Diamonds") in New York ihren Diamond Ball abgehalten und dabei in einem komplett weißen Ensemble von Alexis Mabille Couture für Aufsehen gesorgt. Jetzt feierte die 30-Jährige in Brooklyn den ersten Geburtstag ihrer Kosmetiklinie Fenty Beauty. Und dabei stellte sie sicher, dass erneut alle Augen auf sie gerichtet waren: Sie erschien in einem hochgeschlitzten Rüschen-Kleid in Pink, das ihre Beine perfekt zur Geltung brachte.