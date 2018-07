Schon als Jugendliche erkrankt

Williams hatte bereits zuvor über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen. Im Herbst hatte sie in einem Interview mit "The Talk" erzählt, dass sie unter Depressionen leide: "Ich wusste erst, als ich in meinen Dreißigern war, was los war." Sie leide darunter, seit ihrem 13. bis 15. Lebensjahr, sagte sie. "In diesem Alter wusste ich nicht, wie ich es nennen sollte." Im April stand Williams zusammen mit Beyoncé (36) und Kelly Rowland (37) zusammen auf der Bühne des Coachella Festivals. Die "Destiny's Child"-Stars waren zuvor lange Zeit nicht mehr miteinander aufgetreten.