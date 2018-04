Sie kümmert sich um die royalen Kinder Maria Borrallo: Wer ist die Nanny der kleinen Royals?

Maria Teresa Turrion Borrallo. Bislang ist dieser Name in der Öffentlichkeit so gut wie kaum bekannt. Und doch kommt Maria eine der wichtigsten Aufgaben in der gesamten britischen Königsfamilie zu: Sie betreut die Kinder von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36). Sowohl Prinz Georg (4), als auch Prinzessin Charlotte (2) - und natürlich nun auch das frische gebackene dritte Kind der Vorzeigefamilie. Doch wer ist diese Maria Borrallo überhaupt, dass man ihr gleich so viel Verantwortung übertragen kann?