Sie konnte kaum laufen Serena Williams enthüllt: Sie wäre nach der Geburt fast gestorben

Am Samstag wird Serena Williams (36) auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon um den Sieg in dem Grand-Slam-Turnier kämpfen. Dass sie im Finale gegen Angelique Kerber (30) auf dem Platz stehen kann, grenzt fast an ein Wunder, wann man bedenkt, wie schlecht es ihr nach der Geburt von Töchterchen Alexis Olympia im September 2017 ging.