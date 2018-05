Sie könnte die Braut zum Altar führen Rettet Meghan Markles Mutter Doria den Hochzeitstag?

Mit Meghan ins Luxushotel

Wenn sie in Heathrow gelandet ist, wird die 61-Jährige wohl direkt zu ihrer Tochter und Prinz Harry fahren. In der Nacht vor der Trauung soll sie mit Meghan Quartier in einem Luxushotel beziehen, und am Samstag dann gemeinsam mit ihr zum Schloss Windsor fahren, wo die Zeremonie stattfindet. Mit dem Auto sind die Braut und ihre Mutter etwa 15 Minuten bis dorthin unterwegs.