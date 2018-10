Sie ist wieder auf freiem Fuß Wegen Schlägerei in Strip-Club: Cardi B stellt sich der Polizei

US-Rapperinnen Cardi B (25, "Invasion of Privacy") lässt gerne mal ihre Fäuste sprechen. Das bewies sie zuletzt bei der New York Fashion Week. Die Musikerin hatte ihre Rivalin, die Rapperin Nicki Minaj (35, "The Pinkprint"), angegriffen und einen Schuh nach ihr geworfen. Nun stellte sich Cardi B der Polizei und wurde kurzzeitig verhaftet. Ihr wird vorgeworfen, zwei Frauen in einem Strip-Lokal in New York attackiert zu haben.