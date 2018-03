"Sie ist sehr stark" Wie erträgt Melania Trump die Skandale um Ehemann Donald?

Sie vertritt einen klaren Standpunkt

Seit Melania Trump im Weißen Haus in Washington wohnt, zieht sie ihr Ding durch. Sie mag nicht so präsent in der Öffentlichkeit sein wie andere First Ladys vor ihr, doch sie geht unbeirrt ihrer Agenda nach. "Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Leute skeptisch sind, wenn ich über dieses Thema spreche", erklärte Melania Trump laut "The Washington Post" am Dienstag, als sie mit Führungskräften von Technik- und Social-Media-Unternehmen zusammenkam, um über Cyber-Mobbing zu sprechen. Kleiner Seitenhieb auf Ehemann Donald? Er ist für seine Attacken via Twitter bekannt.