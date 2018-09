Sie ist im fünften Monat Schwangere Lily Aldridge rockt die New York Fashion Week

Model Lily Aldridge (32) ist im fünften Monat schwanger, doch das hält die US-Amerikanerin nicht davon ab, ihrem Beruf weiter nachzugehen. Am Wochenende präsentierte sie Mode im Rahmen der New York Fashion Week. In einem knallroten, enganliegenden, schulter- wie rückenfreien Kleid stahl sie auf dem Laufsteg von Designer Brandon Maxwell (33) allen die Show.