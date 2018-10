Nicht nur der Richter ist da skeptisch. Die Statasanwaltschaft beschuldigt die 32-Jährige nach Absprache mit dem Autoknacker den Standort hochwertiger BMW-Modelle ausgekundschaftet zu haben – und ihrem Komplizen dies per Handy mitgeteilt zu haben. Während er dann die Autos aufbrach, habe sie – unter anderem in der Münchner Kunigundenstraße – Schmiere gestanden. Der Wert der Beute betrug am Ende über 50.000 Euro.