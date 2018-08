Sie ist frisch verliebt Anja Schüte über ihre neue Liebe: "Auf einmal ist alles da"

Die gemeinsame Zukunft ist schon geplant

Doch nicht nur eine gemeinsame Wohnung sei nun in Planung, sondern auch eine Hochzeit. "Wir wollen auf jeden Fall heiraten. Im kleinen Kreis, nur Familie, mein Sohn, Petters Kinder und engste Freunde", so die 53-Jährige. Ihr Lebensgefährte habe nach ihrer Trennung von ihrem vorherigen Freund im September 2017 sofort um ihre Hand angehalten. "Wir wussten vom ersten Moment an, dass wir zusammengehören."