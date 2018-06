Sie ist frisch verheiratet WM-Umfrage: Das ist die schönste Spielerfrau Deutschlands

Welcher Fußballer erobert die Frauenherzen?

Die deutschen Frauen finden beim Blick auf das WM-Team Abwehrstar Mats Hummels am attraktivsten (28,6 Prozent), gefolgt von Torwart Manuel Neuer (17,0 Prozent) und Verteidiger Jonas Hector (9,0 Prozent). 33,5 Prozent der Frauen in Deutschland würden Manuel Neuer, abgesehen vom Tor, sogar ihre Kinder hüten lassen: Mehr als ein Drittel von ihnen sieht in Neuer am ehesten ein potenzielles Vorbild für den eigenen Sohn.