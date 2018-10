Egal, wo sie hingehe, immer werde sie von Fans mit Tränen in den Augen angesprochen, die ihr sagten, "wie bedeutungsvoll die Serie für sie ist". Die Show berühre die Menschen und mache einen Unterschied, so die Schauspielerin: "Also muss ich weitermachen." Ende September lief in den USA die 15. Staffel der beliebten Serie an. Pompeo ist darin als Meredith Grey seit der ersten Folge, die 2005 ausgestrahlt wurde, zu sehen.