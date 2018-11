Kosten für Schönheits-OP

Doch wie viel Geld hat Shirin David tatsächlich für ihren Perfektionismus ausgegeben? Die Blondine rechnet in einem 22-minütigen Video vor: "Wartet mal, ich muss mal ganz kurz zählen … sind das nicht doch mehr?! … ich hab eine Sache vergessen … nein ... ich fange noch einmal von vorne an … plus das … plus das ... wir liegen ungefähr bei 75.000 Euro. Das ist eine gute Zahl, damit würde ich erstmal fahren, aber ich habe safe irgendwas vergessen." Und weiter: "Was ihr hier seht, ist halt pures Geld."