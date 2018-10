Sie ist ein Vorbild Unerwartet: Katy Perry lobt Taylor Swift für ihr politisches Statement

Am Rande der amfAR-Gala in Los Angeles sagte die Sängerin gegenüber der US-Seite "Variety": "Sie gibt ein großartiges Vorbild ab." Diese unerwartet warmen Worte in die Richtung von Swift befeuerten erneut Gerüchte, die beiden hätten ihre jahrelangen Streitigkeiten beiseite geräumt. Im Gegensatz zu Swift hatte sich Perry in der Vergangenheit lautstark für die Demokraten eingesetzt. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 engagierte sich die Sängerin für Hillary Clinton (70).