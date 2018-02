Sie ist ein großer Hochzeitsfan Susan Sideropoulos: Heiratet sie ihren Mann noch einmal?

Sie moderierte bereits die wenig erfolgreiche Neuauflage von Linda de Mols "Traumhochzeit", jetzt kehrt Susan Sideropoulos (37) mit einer neuen Hochzeitsshow auf den Bildschirm zurück. In "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar" (immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL II) überrascht der ehemalige "GZSZ"-Star verliebte Paare mit einem herausfordernden Angebot: Mit einem Budget von 15.000 Euro gilt es die eigene Hochzeit noch am selben Tag innerhalb von zwölf Stunden zu organisieren. Wenn das gelingt, gibt es obendrein auch noch die Flitterwochen geschenkt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die 37-Jährige über ihr Faible für Hochzeiten und erinnert sich an ihre eigene Trauung zurück. Sideropoulos ist seit Ende 2005 mit ihrem Jugendfreund Jakob Shtizberg verheiratet und hat mit ihm zwei Söhne.