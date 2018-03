Was wünschen Sie sich an Veränderungen?

Wir haben immer noch viele Probleme. In Müchen etwa mit S- und U-Bahnen. An den Bahnsteigen gibt es faktisch keine Sicherheit für Sehbehinderte. Erst kürzlich ist wieder ein Mensch mit Behinderung dort zu Tode gekommen. Aber auch im Olympischen Dorf war es so, dass ich nicht einen Schritt ohne Begleitung gemacht habe. Es ist ein unbekannter Ort, an dem sich dauernd etwas ändert, das ist für Sehbehinderte schwierig. Das nervt auch. Die Rollstuhlfahrer waren begeistert, weil fast alles barrierefrei war, aber für Sehbehinderte war es schwierig.

Clara Klug: Alltag als Blinde

Wie schwierig ist der Alltag zu meistern?

Gerade am Dienstag bin ich wieder der Länge nach hingefallen. Da war so eine mobile Baustelle und ich bin am Sockel gestolpert. Ich lag da und habe mir gesagt: "Spätestens jetzt bist du wieder geerdet." Wobei ich mir da eh keine Sorgen mache. Aber ich lag da, auch das ist Alltag.

Eine Sehbehinderte erklärte mir einmal, dass ein Vorteil der Blindheit sei, dass man niemanden wegen der Hautfarbe oder Äußerlichkeiten diskriminieren kann.

Ein schöner Satz, eine schöne Vorstellung. Klar, fallen bei mir die Vorurteile aufgrund von visuellen Reizen weg. Aber wenn einer ein ganz unangenehme Art zu reden hat – und die gibt es –, dann kann einer noch so intelligent sein, dann sage ich mir auch, was bist denn du für ein Gesichtskrapfen? Also frei von Vorurteilen sind wir leider auch nicht. (lacht)