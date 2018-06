Sie heiratet Karl Cook Kaley Cuoco schwärmt von ihrem "magischen" Junggesellinnenabschied

Ein weiteres Foto auf Cuocos Instagram-Account enthüllt, dass neben pinken Luftballons auch ein goldenes "K", ein goldenes "C" und eine goldene "2" aufhängt waren, da das Brautpaar die gleichen Initialen hat. In ihren Instagram-Stories gewährte die Schauspielerin ihren Fans zudem weitere Einblicke in die Feier. So gab es zum Beispiel eine schwarze Tafel, auf der in Weiß, umrahmt von Herzen, "K + K" geschrieben war sowie Servietten mit einem Foto des Paares und Schokopralinen mit Fähnchen mit einem Foto der beiden. Außerdem war ein Schwarz-Weiß-Foto von Kaley und Karl aufgestellt.

Cuoco und Cook sind seit November 2017 verlobt. Sie sind seit über zwei Jahren ein Paar.