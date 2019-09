Sie hatten es bereits geplant Alec und Hilaria Baldwin erwarten ihr fünftes Kind

Ihr Wunsch geht in Erfüllung: In der YouTube-Serie "Hiking with Kevin" hat Schauspieler Alex Baldwin (61, "30 Rock") Anfang September bereits verkündet, dass er gemeinsam mit seiner Frau ein fünftes Kind plane. Bisher sei Hilaria Baldwin (35) jedoch noch nicht schwanger. In einem neuen Instagram-Post hat die Ehefrau des US-Stars nun verraten: Sie dürfen sich erneut auf Nachwuchs freuen.