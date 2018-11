"Sie hat wie Rocky gekämpft" Katy Perry: So nahe geht ihr der Krebstod ihrer Freundin

Weitere Worte richtete die Sängerin an Cob-Baehlers Familie. "Leider hat sie zwei erstaunliche, junge Mädchen und einen unglaublichen Ehemann zurückgelassen, der während dieses ganzen Prozesses die Definition eines Felsens in der Brandung war", so Perry und beendet ihr Statement mit folgenden Worten: "Sie mag von diesem Ort verschwunden sein, aber sie wird nie vergessen werden. Ruhe in der Macht, mein Engel, und hab keine Sorge, wir kümmern uns um Chapman und die Mädchen."