Sie hat schon alles geregelt Josefine Preuß: "Erben kann ein böses Thema in der Familie werden"

Was wäre denn die Alternative zum Vererben/Erben?

Preuß: Am besten ist es doch, wenn man sein Leben lang für sich selber sorgt und dann vielleicht noch an die Zeit kurz nach dem Ableben denkt, das sollte auch geklärt sein. Ansonsten einfach nichts hinterlassen, denn das gibt nur Ärger. In meiner Familie denken alle so und das finde ich ziemlich gut.

Haben Sie noch nie etwas geerbt?

Preuß: Na ja, doch. Als meine Uroma gestorben ist, da war ich so acht oder neun Jahre alt, habe ich zum ersten Mal eine Beerdigung bewusst erlebt. Damals fand ich es ziemlich makaber, essen zu gehen, kaum dass der Sarg in die Erde gelassen war. Und dann sind auch noch entferntere Verwandte in ihre Wohnung gegangen und haben sie leergeräumt: Fernseher, Bilder etc. alles haben sie mitgenommen. Ich dachte: "Wow, geht das schnell!" Es hat sich nicht richtig angefühlt. Meine Oma hat mich gefragt, ob ich auch etwas haben will. Meine Uroma hatte ein Pferd aus Holz, das auf einem gehäkelten Deckchen auf dem Fernseher stand. Dieses Pferd wollte ich haben, weil es mich an sie erinnert hat und ich habe es bis heute.

Haben Sie denn schon alles geregelt?

Preuß: Jeder kann ein Stück weit dafür sorgen, dass es nach einem Todesfall keinen Streit gibt, indem er nichts hinterlässt, die eigene Beerdigung zu Lebzeiten selbst regelt, ein Testament mit dem letzten Willen verfasst und eine Patientenverfügung erstellt. Das sollte man auch in meinem Alter schon machen, denn ich kann aus dem Haus gehen und umgefahren werden. Wie sollen meine Eltern sonst entscheiden, wann die Maschinen abgeschaltet werden sollen? Nein, das will ich selbst entscheiden. Ich habe alles gemacht. Es sind schließlich die letzten Entscheidungen, die ich in meinem Leben noch fällen kann. Sowas muss man innerhalb der Familie ansprechen, auch wenn es unangenehm ist. Am besten vielleicht sogar bei einem Familienfest, wenn schon drei Schnäpse geflossen sind. Man kann sowas auch in einem lustigen Rahmen machen. Hauptsache, die anderen wissen Bescheid.