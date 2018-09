Sie hat mit ihr gesprochen Selena Gomez: Erstes Statement nach Demi Lovatos Überdosis

Als Freundin mitanzusehen, wie jemand einen Drogenrückfall erleidet, ist hart. Selena Gomez (26) musste es bei Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") mitansehen. Die Musikerin hatte im Juli eine Überdosis genommen, die sie erst in ein Krankenhaus und danach erneut in den Entzug brachte. Für Selena keine leichte Situation. Wie nahe ihr der Schicksalsschlag von Demi geht, zeigt sich in einem aktuellen Interview der Oktober-Ausgabe der amerikanischen "Elle".