Sie hat "Ja" gesagt Heiratsantrag auf der Bühne: Silvia Wollny hat sich verlobt!

Das alles hielt Harald nicht davon ab, in diesem ganz besonderen Moment die entscheidende Frage zu stellen. "Ich hab' da noch 'ne ganz dringende Frage auf dem Herzen. Und zwar: Jetzt haben wir ja schon so viele Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden [...]", begann Harald und fragte dann: "Willst du meine Frau werden?" Mit Tränchen in den Augen und unter den Jubelrufen der feiernden Menge antwortete Silvia: "Ja, mein Schatz, ich liebe dich!"