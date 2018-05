Sie hat ihm sofort vergeben Serena Williams: Darum führte ihr Vater sie nicht zum Altar

Sie war anscheinend die Ruhe selbst

"Daddy, es ist okay, wenn du gar nicht zur Hochzeit kommen willst", habe Williams ihrem Vater zurückgeschrieben. "Vielleicht würden viele Töchter nicht so reagieren, ich kenne aber die harten Zeiten, die er in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Es geht ihm wieder besser, ich weiß aber, dass er sich immer noch nicht wie er selbst fühlt und glaubt, dass er nicht perfekt sei." Sie könne vollkommen verstehen, wenn er sich nicht vor so vielen Leuten präsentieren wolle. Jeder in ihrer Familie wolle nur, dass der andere glücklich sei und das sei es auch, was zähle. Diesen Grundsatz wird der Tennisstar mit Sicherheit auch ihrem Töchterchen Alexis Olympia (8 Monate) beibringen.