Sie hat eine neue Frisur Typveränderung bei Elizabeth Olsen: Sie trägt jetzt Pony

Um ihre neu gestaltete Haarmähne perfekt in den Vordergrund zu stellen, setzte Olsen beim Rest ihres Looks auf zurückhaltendes Schwarz. Zu einem hochgeschlossenen Oberteil hatte sie einen schwarzen Leder-Minirock kombiniert. Ihre Füße steckten in eleganten Riemchen-High-Heels. Ihre strahlenden Augen wurden durch einen schwarzen Lidstrich betont. Was für ein klassisch-eleganter Auftritt!