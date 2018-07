Sie hat aus Fehlern gelernt Jessica Paszka: Wie ist das denn nun mit dem neuen Freund?

An ihre Zeit bei der "Bachelorette" hat Jessica Paszka (28) "viele richtig, richtig schöne Erinnerungen", wie sie nun bei "stern TV" erzählt hat. Die Liebe fürs Leben hat sie in der RTL-Kuppelshow allerdings nicht gefunden. Längst ist sie wieder von Eskimo-Callboy-Schlagzeuger David Friedrich (28) getrennt, den sie im Finale auserwählt hatte. An die große Liebe scheint sie allerdings noch zu glauben. "Vielleicht wartet ja irgendwann jemand anderes auf mich", erzählt sie weiter.