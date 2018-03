Sie haben kaum mehr Kontakt Chelsea Clinton spricht über ihre Freundschaft zu Ivanka Trump

"Sie hat eine Politik unterstützt, mit der ich nicht einverstanden bin"

Bei einem Auftritt in der "Late Show with Stephen Colbert" am Dienstag wich Chelsea Clinton der Frage, ob sie und Ivanka noch befreundet seien, zunächst etwas aus, musste dann aber doch zugeben, dass die beiden "seit langem nicht mehr gesprochen" haben. "Es ist klar, dass sie eine Politik und Entscheidungen unterstützt hat, mit denen ich nicht einverstanden bin", führte Chelsea weiter aus. "Ich habe mich sehr lautstark gegen Präsident Trump ausgesprochen."

Chelsea Clinton macht Trumps Außenpolitik traurig

Clinton weiter: "Ich bin einfach nur sehr traurig darüber, dass wir an einem Zeitpunkt angekommen sind, an dem wir einen Präsidenten haben, der eine solch herzlose Missachtung gegenüber einer durchdachten, kohärenten und von Experten beratenen Außenpolitik hat." Ivanka ist wegen ihrer Rolle im Weißen Haus als Sonderberaterin des Präsidenten in die Kritik geraten - viele zweifelten vor allem ihre fachlichen Qualifikationen an.

Vor über einem Jahr bezeichnete Ivanka Chelsea noch als "sehr gute Freundin". In einem Interview mit "ABC News" erklärte die Trump-Tochter, dass Chelsea schon lange vor der Präsidentschaftskampagne ihrer Eltern eine Freundin gewesen sei, "selbstverständlich ist sie auch hinterher eine Freundin von mir". Und auch Chelsea äußerte sich noch im Jahr 2015 ähnlich. Damals sagte sie: "Freundschaft ist immer wichtiger als Politik." Diese Ansicht scheint sich bei beiden mittlerweile geändert zu haben.