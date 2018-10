Sie haben es wohl doch getan Justin Bieber und Hailey Baldwin: Ehe ohne Vertrag

Justin Bieber (24, "Sorry") und Hailey Baldwin (21) haben wohl doch geheiratet, wie die für gewöhnlich gut informierte US-Seite "TMZ" berichtet. Im September wurden die beiden Stars dabei beobachtet, wie sie aus einem Standesamt in New York gekommen sind. Wie eine Quelle jetzt erzählt haben soll, hatten sie sich dort angeblich die Ehezulassung geholt, um sich dann in der Nähe von einem Prediger trauen zu lassen.