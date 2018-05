Wahrlich zauberhaft ist das Finale von "Germany's next Topmodel" eingeläutet worden. Denn Magier Hans Klok (49) zauberte zu Beginn in Person von Heidi Klum (44) ein ganz besonderes Häschen aus dem Hut - ihr Schatz Tom Kaulitz (28), der prominent im Publikum saß, bekam da direkt glänzende Augen. Apropos: Bei den vier Finalistinnen flossen über den Abend verteilt selbstredend unzählige Tränen - nur bei einer von ihnen aus Freude. Nach gekonnt künstlich in die Länge gezogenem Bangen durfte am Ende Toni mit stolzem Walk den Laufsteg-Olymp erklimmen.