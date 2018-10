Sie gibt ihren Segen Sarah Michelle Gellar verteidigt das geplante "Buffy"-Reboot

"Buffy"-Altstars hoffen auf großen Erfolg für Reboot

In dem "People"-Interview stimmte sie vor allem ihrem Ex-"Buffy"-Kollegen David Boreanaz (49) zu, der sich nur wenige Stunden zuvor bei der Comic-Con in New York ebenfalls für die Fortsetzung aussprach, nachdem Buhrufe aus dem Publikum laut wurden. "Kommt schon Leute, es ist eine gute Sache. Sie wollen eine neue Generation erreichen. Ich finde es fantastisch und hoffe, es wird groß und erfolgreich", wandte sich Boreanaz an die Fans, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. "Ich bin da ganz bei David", sagte Gellar nun. Sieben Staffeln lang spielte Sarah Michelle Gellar die Rolle der Vampirjägerin Buffy Summers bis zum Serienende 2003.