Sie genießt ihr Mutterglück Happy Mami Day: Isabell Horn wünscht sich noch ein Kind

Als beliebte Promi-Mami durfte die 34-Jährige beim "Happy Mami Day" kurz vor dem Muttertag nicht fehlen. Das Influencer-Event der Lebensmitteleinzelhandelskette Kaufland fand am Mittwoch in einem schicken Loft in Hamburg statt. Horn und vier weitere prominente Mütter präsentierten dort ihre ganz persönlichen Geschenkboxen, in denen sie ihre Lieblingsprodukte für den Mami-Alltag gepackt haben. Im Interview mit spot on news erzählt die Schauspielerin, welche Helferlein in ihrer "Kidsbox" stecken und gibt Einblicke in die Höhen und Tiefen des Mutterseins.