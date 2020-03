Sie fühlte sich angegriffen Paparazzi lauerten Bettina Wulffs Kindern auf

In den vergangenen Jahren kursierten so einige Geschichten über Deutschlands ehemalige First Lady Bettina Wulff (46, "Anders als gedacht: Wie ich lerne, was wirklich zählt") in den Medien. Das meiste, was sie dort über sich lesen musste, habe sie allerdings nicht verletzt, wie sie am Freitagabend im Gespräch mit Jörg Pilawa (54) und Bettina Tietjen (60) in der "NDR Talk Show" erklärt hat.