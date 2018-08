Sie freut sich auf die Hochzeit "Wundervollster Mensch": Ellie Goulding schwärmt von ihrem Verlobten

Verliebt, verlobt... und was dann kommt, kann die britische Musikerin Ellie Goulding (31, "Love Me like You Do") offenbar nicht mehr erwarten. "Ich kann es kaum erwarten, dein sehr kicherndes, ehrfürchtiges und geliebtes Weib zu sein", schreibt sie in einem Instagram-Post, der zudem ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden Turteltauben zeigt. Gemeint ist ihr Verlobter, Kunsthändler Caspar Jopling (26). Von ihm schwärmt sie in den höchsten Tönen: "Du bist der wundervollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe."