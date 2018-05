Die braune Flut breitete sich bis in den Wohnraum aus, dort wo das Gitterbettchen von Violeta, das Hochbett von Luis und das Schlafsofa der Eltern steht. Dorthin, wo Spielsachen am Boden lagen. Es ist unzumutbar, weiter in dem Apartment zu leben, zu schlafen, zu spielen, zu kochen und zu essen. Die Wohnung muss erst renoviert werden.