Sie feuern zwei Nationen an Enrique Iglesias und Anna Kournikova: Die WM als Zerreißprobe?

Doch was die Mama kann, kann der Papa schon lange. Denn Enrique Iglesias legte am Freitag nach. Er postete ebenfalls ein zuckersüßes Bild mit einem der Zwillinge. Das Baby sitzt auf seinen Schultern und Iglesias hat sich einen Spanienschal um seine Schulter gelegt. Im Hintergrund ist auf dem Fernseher ein Fußballfeld zu erkennen: Am Freitagabend endete das Match zwischen Portugal und Spanien mit 3:3. Als Spanier drückt Iglesias seinem Geburtsland die Daumen.