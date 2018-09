Sie feierte im Dirndl Premiere für Sarah Lombardi: So war ihr erster Besuch auf der Wiesn

Sängerin Sarah Lombardi (25, "Genau hier") feierte am Montag ihre Wiesn-Taufe. Die Kölnerin war tatsächlich zum ersten Mal auf dem berühmtesten Volksfest der Welt zu Gast, wie sie auf ihrem Instagram-Account preisgab: "First time auf der Wiesn", kommentierte sie ein Foto von sich in Tracht.