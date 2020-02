Sie feiert ihren 51. Geburtstag Jennifer Aniston: Sexy Fotos und ein spezieller Gruß zum Geburtstag

Ein besonderer Gruß an Sandra Bullock

Doch damit nicht genug. Es wird noch rätselhafter. Denn Jennifer Aniston bedankt sich in ihrem Post unter anderem bei Hollywood-Star Sandra Bullock (55, "Ocean's 8"): "Und danke an [...] und an meine Schwester von einem anderen Vater [Original: sister from another mister], Sandy Bullock, dass sie mit mir, über was auch immer zum Teufel wir geredet haben, gesprochen hat. Ich liebe dich so sehr", schreibt sie.