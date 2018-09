Sie erwartet ihr drittes Kind Schöner Hippie: Jessica Simpson zeigt ihren Babybauch

US-Sängerin Jessica Simpson (38, "Do You Know") erwartet Baby Nummer drei. Die frohe Botschaft verkündete sie am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal - allerdings noch ohne ein Foto von ihrem Babybauch. Stattdessen waren auf dem Bild zum Post ihre beiden Kinder Maxwell (6) und Ace (5) zu sehen. Wie schön schwanger sie schon ist, zeigte die werdende Mama dafür in aller Öffentlichkeit am Flughafen in Los Angeles.