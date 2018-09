Die Eingewöhnung der beiden verläuft bisher sehr gut, Svea und Skipp scheinen sich zu mögen und Gefallen an ihrem neuen Zuhause zu finden. Der natürliche Lebensraum von Polarfüchsen sind arktische Gebiete der Nordhalbkugel. Dort leben sie in der Tundra, dem Gebiet zwischen den arktischen Eisgebieten und dem nördlichen Nadelwald. Während ihr Fell in den Sommermonaten grau gefärbt ist, tragen sie im Winter ein dichtes, weißes Winterfell.