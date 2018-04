Sie erinnern an die Pyjama-Party Kate und William: So süß gratulieren die Obamas zum dritten Royal-Baby

Das Baby ist da und alle Welt gratuliert. So jetzt auch Michelle Obama (54) und Barack Obama (56), die selbst zwei Töchter haben. In einem Social-Media-Post zeigt sich die ehemalige First Lady der USA nicht nur erfreut über das dritte Kind von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35). Sie erinnert damit auch an ein Treffen der beiden US-Polit-Stars mit den britischen Vorzeige-Royals vor fast auf den Tag genau zwei Jahren - und an ein denkwürdiges Foto, das damals entstand.