Sie denkt heute noch an die Opfer Manchester-Anschlag für Ariana Grande "noch immer sehr schmerzvoll"

Darum hat sie so reagiert

"Ich möchte [der Attacke] nicht so viel Macht geben. Etwas so Negativem." Der Anschlag repräsentiere "das absolut Schlechteste der Menschheit". Und genau darum habe sie auch so reagiert. Unter dem Motto "One Love Manchester" fand kurz nach dem Anschlag ein von Grande organisiertes Benefizkonzert für die Opfer und deren Familien statt, bei dem unter anderem auch Justin Bieber (24), Miley Cyrus (25), Katy Perry (33) und Coldplay auftraten. "Das Letzte, was ich jemals wollen würde, wäre es, dass meine Fans so etwas sehen und sich denken, dass es gewonnen hat."