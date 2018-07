Sie blickt jetzt nach vorne Zurück im Spiel: Sucht Jennifer Aniston schon wieder nach Mr. Right?

Über vier Monate liegt die Schock-Trennung von Jennifer Aniston (49, "Wir sind die Millers") und Justin Theroux (46, "The Leftovers") nun schon zurück. Während sich der 46-Jährige in der Zwischenzeit immer mal wieder mit der ein oder anderen Frau in der Öffentlichkeit zeigte - Beziehung ungewiss - hielt sich Aniston in Sachen Männer eher bedeckt. Sie stürzte sich stattdessen in die Arbeit. Doch wie es jetzt heißt, soll auch ihre Zeit des Trübsalblasens vorbei sein. Auch sie soll ihre Dating-Fühler wieder ausgestreckt haben.