Sie bleibt dem Format treu Claudia Michelsen bedauert Matthias Matschkes "Polizeiruf"-Ausstieg

Nicht der erste Ausstieg

Gerade einmal zwei Jahre ermittelte Matschke als Hauptkommissar Dirk Köhler im "Polizeiruf" an der Seite von Michelsen, die seit 2013 als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch in der ARD-Fernsehreihe zu sehen ist. Es ist nicht der erste Ausstieg nach so einer kurzen Zeit. Auch Sylvester Groth (60) blieb zuvor nur zwei Jahre als Kommissar.