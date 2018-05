Sie beschwert sich auf Twitter Monica Lewinsky wegen Bill Clinton von Event ausgeladen

Gut 20 Jahre ist die Lewinsky-Affäre nun schon her, doch das Ganze scheint für so manchen immer noch ein äußerst heikles Thema zu sein - vor allem für einen ganz bestimmten Veranstalter, wie Monica Lewinsky (44) jetzt auf Twitter verraten hat. Die wohl noch immer bekannteste Praktikantin der Welt hat nämlich erzählt, dass sie wegen Bill Clinton (71, "The President is Missing") von einem Event ausgeladen wurde.