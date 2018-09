Sie bekommt Schadenersatz Herzogin Kate: Neues Urteil zu den Oben-ohne-Fotos

Das Berufungsgericht in Versailles, in der Nähe von Paris, bestätigte die Geldstrafen aus dem Vorjahr, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten. Demnach müssen zwei Verantwortliche von "Closer" jeweils 45.000 Euro, die beiden Paparazzi 5.000 Euro Strafe zahlen. Das Magazin wurde zudem dazu verurteilt, dem royalen Paar 100.000 Euro Schadenersatz zu zahlen, deutlich weniger als die geforderten 1,5 Millionen. Mit der Entschädigung in Höhe von 100.000 Euro waren Kate und William aber bereits 2017 zufrieden.