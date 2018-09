Erst am vergangenen Wochenende hatten bislang unbekannte Täter zuletzt versucht, zwei Geldautomaten zu sprengen. Am Freitag, 14. September, 23.30 Uhr war der Automat einer Bankfiliale in Fahrenzhausen, im Landkreis Freising, Zielobjekt. Am Sonntag, 16. September gegen 21.40 Uhr versuchten es die Täter an einem Geldautomaten in Lichtenau im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.