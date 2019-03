Young Bavarian Cuisine von Sterneköchin Maike Menzel

Erst im August hat Menzel die Leitung im Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten von Anton Pozeg übernommen. Zuvor war sie hier Sous-Chefin, hatte Stationen im Emiko am Viktualienmarkt und im Bachmair Weissach am Tegernsee. Aufgewachsen ist sie am Ammersee, wo ihr Vater und ihr Großvater als Köche gearbeitet haben. Schon ihr Vater hat zu ihr gesagt: "Kind, du bist ein Nachtmensch." Einen anderen Alltag, als die langen Tage und Abende in der Küche kann sich Menzel nicht vorstellen.