Sichtlich aufgewühlt Roseanne Barr veröffentlicht verstörendes Interview

Die Schauspielerin sieht in dem Clip mitgenommen aus, hat zerzauste Haare. Barr windet sich geradezu auf ihrem Sitz und zieht nervös an einer Zigarette. "Ich versuche über den Iran zu reden. Ich versuche über Valerie Jarrett und den Iran-Deal zu reden. Darum ging es in meinem Tweet", erzählt sie aufgeregt. Dann bricht es aus ihr heraus. "Ich dachte die Schlampe wäre weiß, gottverdammt! Ich dachte die Schlampe wäre weiß", schreit Barr fast schon hysterisch in die Kamera.