Der ARD-Mitarbeiter hatte beim Test freiverkäufliche Pyrowatte in seinem Handgepäck. Der leicht entzündliche Stoff ist nicht von normaler Kosmetikwatte zu unterscheiden. "Sicherheitspersonal hat praktisch keine Chance, die Pyrowatte als Gefahrenstoff zu erkennen, weder am Geruch, noch an einem anderen Merkmal. Da hilft auch kein Sprengstoffhund oder kein technisches Gerät", so Sicherheits-Experte Sven Schrader.